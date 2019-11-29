Суд заарештував «хрещеного батька контрабанди» Альперіна



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Президент Володимир Зеленський назвав Вадима Альперіна «хрещеним батьком контрабанди» Фото: РБК Україна

Вадим Альперін зможе вийти на волю заплативши 70 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав затриманому одеському бізнесмену Вадиму Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

Відповідне рішення оголосила у п’ятницю пізно ввечері слідча суддя Наталія Мовчан.

За даними слідства, Альперін є організатором масштабних схем на митниці. Дії Альперина кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

Зазначимо, що прокуратур Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просив взяти Альперіна під варту із заставою 280 млн гривень.

Раніше сьогодні Альперіну в суд викликали швидку.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру. Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).