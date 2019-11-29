Альперіну в суд викликали швидку



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Альперін був затриманий детективами НАБУ 27 листопада

Адвокати повідомили, що їхній підзахисний почувається зле і потребує огляду лікарів

Обрання запобіжного заходу одеському бізнесмену Вадиму Альперіну у Вищому антикорупційному суді затягується через зайнятість одного з його адвокатів в іншому судовому процесі – йдеться про Андрія Федура, адвоката у справі ексдепутата Сергія Пашинського.

Як повідомляє Укрінформ, судове засідання розпочалося об 11.30, однак адвокати Альперіна і він сам висловили клопотання про його відтермінування через зайнятість адвоката Федура.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури Роман Симків виступив проти задоволення вказаного клопотання. Він зазначив, що Альперін був затриманий детективами НАБУ 27 листопада і в суботу, 30 листопада, закінчується дозволений триденний термін його тримання під вартою без рішення суду.

«Субота - вихідний день, тому якщо сьогодні йому не оберуть запобіжний захід, ми будемо змушені відпустити Альперіна», - аргументував прокурор.

У свою чергу слідча суддя Наталія Мовчан відклала розгляд справи на 12.40.

Пізніше адвокати Альперіна висловили клопотання про продовження перерви у зв’язку з тим, що нібито їхній підзахисний почувається зле і потребує огляду лікарів.

Суддя оголосила перерву до 14-ї години. У суді очікували на прибуття швидкої допомоги.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру. Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).