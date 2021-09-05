У Житомирі невідомі скоїли подвійне вбивство

Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти

В одному з житлових районів Житомира 4 вересня сталася трагедія. Невідомі вбили матір та її дитину, а згодом підпалили їхню квартиру, аби приховати сліди свого злочину.

Як розповіли поліцейські, вони отримали повідомлення від рятувальників, що після ліквідації пожежі у квартирі 5-поверхівки в Житомирі виявили тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті. Згодом з’ясували, що загиблими є 36-річна житомирянка та її 13-річна донька.

Родина проживала у цьому помешканні. Під час огляду тіл обох фахівці зафіксували поранення. Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти.

Правоохоронці вже внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 про умисне вбивство. Поліція встановлює особи підозрюваних, слідчо-розшукові заходи тривають.

Нагадаємо, у Чернівецькій області під час несення служби загинув 24-річний прикордонник Сергій Чіпак. Його тіло з вогнепальним пораненням знайшли товариші по службі вранці 19 серпня.

Як повідомлялося, у Дніпрі медики врятували чоловіка, який провів під водою 20 хвилин.