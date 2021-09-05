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    У Житомирі невідомі скоїли подвійне вбивство

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    Вбили молоду матір із донькою, а квартиру підпалили - У Житомирі невідомі скоїли подвійне вбивство

    Вбили молоду матір із донькою, а квартиру підпалили

    Фото відділу комунікації поліції Житомирської області

    Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти

    В одному з житлових районів Житомира 4 вересня сталася трагедія. Невідомі вбили матір та її дитину, а згодом підпалили їхню квартиру, аби приховати сліди свого злочину.

    Як розповіли поліцейські, вони отримали повідомлення від рятувальників, що після ліквідації пожежі у квартирі 5-поверхівки в Житомирі виявили тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті. Згодом з’ясували, що загиблими є 36-річна житомирянка та її 13-річна донька.

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    У Житомирі невідомі скоїли подвійне вбивство
    У Житомирі невідомі скоїли подвійне вбивство
    Фото відділу комунікації поліції Житомирської області

    Родина проживала у цьому помешканні. Під час огляду тіл обох фахівці зафіксували поранення. Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти.

    Правоохоронці вже внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 про умисне вбивство. Поліція встановлює особи підозрюваних, слідчо-розшукові заходи тривають.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області під час несення служби загинув 24-річний прикордонник Сергій Чіпак. Його тіло з вогнепальним пораненням знайшли товариші по службі вранці 19 серпня.

    Як повідомлялося, у Дніпрі медики врятували чоловіка, який провів під водою 20 хвилин.

    Теги: трагедія вбивство Житомир поліція
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    У Житомирі невідомі скоїли подвійне вбивство