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Ворожі бази в Криму: ДБР взялося за ексміністрів Януковича

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ворожі бази в Криму: ДБР взялося за ексміністрів Януковича
Обидва екстоппосадовці проходять підозрюваними у резонансній справі про державну зраду
фото з відкритих джерел

Костянтину Грищенку і Олександру Лавриновичу загрожує до 15 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань викликало на допит двох колишніх міністрів часів Януковича Костянтина Грищенка і Олександра Лавриновича у справі так званих «Харківських угод». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тексти повісток ДБР.

Обидва колишні посадовці проходять підозрюваними у резонансній справі про державну зраду. Правоохоронці хочуть бачити Грищенка і Лавриновича протягом 19-21 вересня з 10 ранку у приміщенні Головного слідчого управління Офісу генпрокурора, що на столичній вулиці Борисоглібська, 18.

Ворожі бази в Криму: ДБР взялося за ексміністрів Януковича фото 1
Ворожі бази в Криму: ДБР взялося за ексміністрів Януковича фото 2
Дані з сайту Офісу генпрокурора

Нагадаємо, що 25 липня 2022 року міністру закордонних справ (2010-2012 роки) Костянтину Грищенку і міністру фінансів (2010-2013 років) Олександру Лавриновичу оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»). Зокрема, слідство підозрює Лавриновича у тому, що він 2010 року погодив проєкт Угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України без фактичного його розгляду підпорядкованим міністерством, а також без правової експертизи щодо відповідності Конституції та законам України.

Грищенку ж закидають схвалення та погодження проєкту цієї Угоди.

У липні 2022 року Печерський райсуд Києва надав дозвіл на затримання двох ексміністрів, які наразі переховуються від правоохоронців.

Як повідомляв «Главком», 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Як встановило слідство, Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України».

Колишній президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ. Насправді ж – штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на території України.

Починаючи з 20 лютого 2014 року, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим.

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Теги: флот Олександр Лавринович Державне бюро розслідувань державна зрада Харківські угоди Крим росія

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