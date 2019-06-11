На лаву підсудних сядуть шахраї, які намагалися заволодіти квартирами у центрі Києва



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Зловмисники підробили правовстановлюючі документи на нерухомість

Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, які, використовуючи завідомо підроблені документи, намагались шахрайським шляхом заволодіти двома квартирами, які належали киянину. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами з’ясовано, що у січні 2019 року двоє зловмисників, підробивши правовстановлюючі документи, надали їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу для оформлення права власності на 2 квартири, які знаходяться в центрі Києва.

Однак, під час перевірки цих документів державний реєстратор виявив ознаки підробки та повідомив про це правоохоронні органи.

Під процесуальним керівництвом прокурорів місцевої прокуратури зібрано достатньо доказів для обвинувачення зловмисників у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документу та використання завідомо підробленого документу) та за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (здійснення закінченого замаху на заволодіння права власності на майно шляхом шахрайства, за попередньою змовою, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах).

Обвинувальний акт наразі скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.