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    У ФБР «не підтвердили і не заперечили» наявність розслідування проти Коломойського

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    У ФБР «не підтвердили і не заперечили» наявність розслідування проти Коломойського

    Видання The Daily Beast повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти Коломойського

    Відповідно до політики Міністерства юстиції США Федеральне бюро розслідувань країни «не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування».

    Про це повідомила у листі Радіо Свобода речник ФБР Тіна Джагерсон.

    Запит стосувався інформації, оприлюдненої американськими ЗМІ, стосовно розслідування, яке Бюро нібито веде щодо українського олігарха Ігоря Коломойського.

    Видання The Daily Beast з посиланням на три джерела повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.

    За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно.

    При цьому Коломойському не висували звинувачення, а адвокат, який його представляє, заявив, що той заперечує провину.

    Ігор Коломойський США ФБР розслідування
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