У ФБР «не підтвердили і не заперечили» наявність розслідування проти Коломойського



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Видання The Daily Beast повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти Коломойського

Відповідно до політики Міністерства юстиції США Федеральне бюро розслідувань країни «не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування».

Про це повідомила у листі Радіо Свобода речник ФБР Тіна Джагерсон.

Запит стосувався інформації, оприлюдненої американськими ЗМІ, стосовно розслідування, яке Бюро нібито веде щодо українського олігарха Ігоря Коломойського.

Видання The Daily Beast з посиланням на три джерела повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.

За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно.

При цьому Коломойському не висували звинувачення, а адвокат, який його представляє, заявив, що той заперечує провину.