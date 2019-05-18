НБУ запустив сайт протидії політикам і олігархам, які після перемоги Зеленського розхитують банківський ринок



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Нацбанк запустив сайт протидії політикам і олігархам

Нацбанк заявляє про загрозу незалежності і тиск

Національний банк України повідомив про відкриття тематичного веб-сайту, «аби показати як політики і олігархи, маніпулюючи фактами, намагаються викривити історію та спотворити сприйняття реальності, щоб підлаштувати майбутнє на свою користь»: https://storm.bank.gov.ua/ . Про це ідеться у повідомленні Національного банку України на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«47 годин. Саме стільки часу відділило твердження новообраного Президента про пріоритетність макроекономічної стабільності через незалежність НБУ та виходом у публічний простір апологетів олігархічного банкінгу. Ми вважаємо це викликом для інституту Президента, інституту незалежного Національного банку та інституту незалежних судів», ідеться в заяві. В Нацбанку нагадали, що рівно місяць минув, як регулятори фінансового сектору зробили перше гучне попередження (https://bit.ly/2ZgnuVz), «і лічильник запрацював».

«Ми будемо відкрито говорити про перебіг півтисячі судових процесів, в яких задіяний НБУ, і робити фактчек політичних заяв. Хмари погроз, дезінформації і необґрунтованих судових рішень насуваються на НБУ. Але це — лише штормове попередження. Справжній шторм накриє всю Україну, якщо сьогодні проігнорувати ознаки грози, про які вже говорять провідні «синоптики» світу — рейтингові агенції, міжнародні організації та гравці глобального фінансового ринку», ідеться в заяві.

У Нацбанку наголошують, що незалежність НБУ — запорука низької і стабільної інфляції, надійності банків, захищеності від криз. Посилення тиску на всю інституцію та керівництво НБУ є спробою дискредитувати рішення регулятора, пов’язані із виконанням ключового призначення центробанків. І це - не приватна проблема НБУ, а виклик для добробуту кожного громадянина.

Як повідомляв «Главком», у грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з «Приватбанку» перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи триває з червня 2017 року.

До слова, у Зеленського заявляють, що повернути «Приватбанк» колишнім власникам неможливо.