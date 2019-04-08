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    The Daily Beast: ФБР веде розслідування проти Коломойського

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    <p>Ігор Коломойський підозрюється у можливих фінансових злочинах</p> - The Daily Beast: ФБР веде розслідування проти Коломойського

    Ігор Коломойський підозрюється у можливих фінансових злочинах

    У той же час Коломойському досі не висунули обвинувачення, а його адвокат заперечує будь-які порушення

    Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідує можливі фінансові злочини з боку олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє The Daily Beast.

    «За даними джерел, слідчі вивчають інформацію про ймовірні фінансові злочини, включно з відмиванням коштів. За їх інформацією, розслідування широкомасштабне і триває досить давно. Коломойському не були пред'явлені звинувачення у жодному злочині, а адвокат, який його представляє, заявив, що той відкидає будь-які правопорушення», - йдеться у статті.

    «Пан Коломойський категорично заперечує, що він відмивав якісь кошти в США», - сказав Майк Салліван, адвокат юридичної фірми Ashcroft Law Firm, яка представляє інтереси олігарха.

    «Він - бізнесмен. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що той перебуває на межі краху. Ця інформація виявилася хибною», - додав адвокат.

    «Прокуратура США у Північному окрузі Огайо бере участь у розслідуванні, оскільки Коломойський має там інвестиції», - пише газета з посиланням на Kyiv Post.

    За даними The Financial Times, олігарх зараз живе у Тель-Авіві (Ізраїль). Експерти у правоохоронних органах стверджують, що його нинішнє місце перебування може ускладнити будь-які спроби США щодо екстрадиції.

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