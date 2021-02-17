«Луцький терорист» Максим Кривош постане перед судом

Обвинуваченому інкримінують сім статей Кримінального Кодексу

Справу волинського терориста Максима Кривоша, який 21 липня 2020 захопив автобус на Театральному майдані у Луцьку, передали до суду.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо луцького терориста. Йому інкримінують сім статей Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що чоловік у центрі Луцька захопив у заручники 13 людей – водія та пасажирів рейсового автобуса, серед яких був неповнолітній, та утримував їх протягом 12 годин.

Зловмисник мав при собі автомат Калашникова, боєприпаси й вибухові пристрої.

Максиму Кривошу інкримінують:

захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій;

вчинення терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями;

примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов'язків шляхом погрози вбивством;

незаконне заволодіння транспортним засобом;

замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало управління СБУ у Волинській області» – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу

Перед цим Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню «луцького терориста» Максима Кривоша (Плохого).