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    «Луцький терорист» Максим Кривош постане перед судом

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    Досудове слідство у справі Максима Кривоша завершено - «Луцький терорист» Максим Кривош постане перед судом
    Досудове слідство у справі Максима Кривоша завершено
    Фото: Страна

    Обвинуваченому інкримінують сім статей Кримінального Кодексу

    Справу волинського терориста Максима Кривоша, який 21 липня 2020 захопив автобус на Театральному майдані у Луцьку, передали до суду.

    Про це інформує Офіс генпрокурора.

    Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо луцького терориста. Йому інкримінують сім статей Кримінального кодексу України.

    Слідство встановило, що чоловік у центрі Луцька захопив у заручники 13 людей – водія та пасажирів рейсового автобуса, серед яких був неповнолітній, та утримував їх протягом 12 годин.

    Зловмисник мав при собі автомат Калашникова, боєприпаси й вибухові пристрої.

    Максиму Кривошу інкримінують:

    • захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій;
    • вчинення терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху;
    • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями;
    • примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов'язків шляхом погрози вбивством;
    • незаконне заволодіння транспортним засобом;
    • замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

    «Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало управління СБУ у Волинській області» – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу

    Перед цим Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню «луцького терориста» Максима Кривоша (Плохого).

    Теги: СБУ суд Волинська область заручники Луцьк розслідування боєприпаси чоловік
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