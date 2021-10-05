Львів’янина оштрафували на 17 тис. грн за публікацію інтимних фото його дівчини у чаті ОСББ
Винуватець пояснив, що образився на дівчину та намагався їй таким чином помститися
Сихівський районний суд Львова виніс вирок молодому львів'янину, який розповсюдив порнографічні фотографії своєї дівчини у чаті ОСББ у Viber. Про це повідомляє Zahid.net.
Подія сталася 9 квітня цього року. Львів'янин Роман Знак надіслав до закритої групи «ОСББ Біля парку» у Viber порнографічні фотографії своєї дівчини. У цей момент у групі ОСББ було 183 учасники. Після цього дівчина звернулася до поліції.
Під час слідства у цій справі провели мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила, що фотографії у чаті ОСББ мають порнографічний характер.
У судовому засіданні 29 вересня Роман Знак визнав свою провину у розповсюдженні порнографії.
Він пояснив свої дії тим, що проживав разом з дівчиною, і у квітні в них виникла сварка. За словами Романа Знака, після сварки він дуже образився на дівчину та вирішив розповсюдити в групі ОСББ «Біля парку» її порнографічні фотографії, які завантажив з її фотосховища у iCloud.
Суддя Сихівського райсуду Микола Борачок, який розглядав справу, визнав Романа Знака винним у розповсюдженні порнографії й оштрафував його на 17 тис. грн на користь держави. Чоловік може оскаржити цей вирок суду в апеляції.
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