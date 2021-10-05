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    Львів’янина оштрафували на 17 тис. грн за публікацію інтимних фото його дівчини у чаті ОСББ

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    У чаті ОСББ&nbsp; на момент публікації було 183 користувачі - Львів’янина оштрафували на 17 тис. грн за публікацію інтимних фото його дівчини у чаті ОСББ
    У чаті ОСББ  на момент публікації було 183 користувачі
    фото: Львівська міська рада

    Винуватець пояснив, що образився на дівчину та намагався їй таким чином помститися

    Сихівський районний суд Львова виніс вирок молодому львів'янину, який розповсюдив порнографічні фотографії своєї дівчини у чаті ОСББ у Viber. Про це повідомляє Zahid.net.

    Подія сталася 9 квітня цього року. Львів'янин Роман Знак надіслав до закритої групи «ОСББ Біля парку» у Viber порнографічні фотографії своєї дівчини. У цей момент у групі ОСББ було 183 учасники. Після цього дівчина звернулася до поліції.

    Під час слідства у цій справі провели мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила, що фотографії у чаті ОСББ мають порнографічний характер.

    У судовому засіданні 29 вересня Роман Знак визнав свою провину у розповсюдженні порнографії.

    Він пояснив свої дії тим, що проживав разом з дівчиною, і у квітні в них виникла сварка. За словами Романа Знака, після сварки він дуже образився на дівчину та вирішив розповсюдити в групі ОСББ «Біля парку» її порнографічні фотографії, які завантажив з її фотосховища у iCloud.

    Суддя Сихівського райсуду Микола Борачок, який розглядав справу, визнав Романа Знака винним у розповсюдженні порнографії й оштрафував його на 17 тис. грн на користь держави. Чоловік може оскаржити цей вирок суду в апеляції.

    Нагадаємо, раніше житель Львова покусав голову ОСББ. Суд відправив його на громадські роботи

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    Теги: суд ОСББ Львів вирок
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    Львів’янина оштрафували на 17 тис. грн за публікацію інтимних фото його дівчини у чаті ОСББ