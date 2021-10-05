Львів’янина оштрафували на 17 тис. грн за публікацію інтимних фото його дівчини у чаті ОСББ

У чаті ОСББ на момент публікації було 183 користувачі

Винуватець пояснив, що образився на дівчину та намагався їй таким чином помститися

Сихівський районний суд Львова виніс вирок молодому львів'янину, який розповсюдив порнографічні фотографії своєї дівчини у чаті ОСББ у Viber. Про це повідомляє Zahid.net.

Подія сталася 9 квітня цього року. Львів'янин Роман Знак надіслав до закритої групи «ОСББ Біля парку» у Viber порнографічні фотографії своєї дівчини. У цей момент у групі ОСББ було 183 учасники. Після цього дівчина звернулася до поліції.

Під час слідства у цій справі провели мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила, що фотографії у чаті ОСББ мають порнографічний характер.

У судовому засіданні 29 вересня Роман Знак визнав свою провину у розповсюдженні порнографії.

Він пояснив свої дії тим, що проживав разом з дівчиною, і у квітні в них виникла сварка. За словами Романа Знака, після сварки він дуже образився на дівчину та вирішив розповсюдити в групі ОСББ «Біля парку» її порнографічні фотографії, які завантажив з її фотосховища у iCloud.

Суддя Сихівського райсуду Микола Борачок, який розглядав справу, визнав Романа Знака винним у розповсюдженні порнографії й оштрафував його на 17 тис. грн на користь держави. Чоловік може оскаржити цей вирок суду в апеляції.

Нагадаємо, раніше житель Львова покусав голову ОСББ. Суд відправив його на громадські роботи

Читайте також: