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    Здоров'я

    Львівський суд призупинив роботу через коронавірус у судді

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    Про відновлення роботи суду повідомлять згодом - Львівський суд призупинив роботу через коронавірус у судді
    Про відновлення роботи суду повідомлять згодом

    Приміщення суду продезінфікують

    Личаківський районний суд тимчасово призупинив роботу через коронавірус у одного з суддів. Про це повідомили на сайті суду.

    Суд припиняє роботу у вівторок, 9 червня. Там дезінфікуватимуть приміщення. Про відновлення роботи обіцяють повідомити згодом.

    Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

    Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

    Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

    У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26999
    • Хворіють
      14157
    • Одужали
      12054
    • Померли
      788

    Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

    Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

    Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

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