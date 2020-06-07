Львівський суд призупинив роботу через коронавірус у судді
Приміщення суду продезінфікують
Личаківський районний суд тимчасово призупинив роботу через коронавірус у одного з суддів. Про це повідомили на сайті суду.
Суд припиняє роботу у вівторок, 9 червня. Там дезінфікуватимуть приміщення. Про відновлення роботи обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).
Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).
Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.
У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).
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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).
Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).
Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.