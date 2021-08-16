Житель Львова покусав голову ОСББ. Суд відправив його на громадські роботи

Чоловік покусав голову ОСББ, бо той не звертав уваги на його скарги

У Львові Залізничний районний суд покарав жителя міста, який покусав голову ОСББ біля свого будинку. Нападник має сплатити постраждалому чоловіку понад 102 тис. грн компенсації, а також провести 150 годин на громадських роботах.

Інцидент трапився ввечері 22 квітня цього року біля будинку на вул. Любінській, 160. За офіційною версією поліції, 39-річний Віталій Шебек під час конфлікту з 59-річним головою ОСББ «Любінська дорога» Михайлом Дручеком взяв його голову двома руками і вкусив за ніс. Після цього чоловіки впали на землю, де Віталій Шебек ще вкусив Дручека за мізинець лівої руки. Внаслідок нападу Михайло Дручек отримав перелом нігтьової фаланги, три кусано-рвані рани на носі та садна на обличчі і губах. Травми чоловіка кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Михайло Дручек написав заяву у поліцію, а також подав цивільний позов з вимогою сплатити йому 78 тис. грн матеріальної шкоди і 250 тис. грн моральної компенсації.

У судовому засіданні 11 серпня Віталій Шебек визнав свою провину. Він розповів, що мав конфлікти з Михайлом Дручеком через його бездіяльність на посаді голови ОСББ та проблеми у будинку, де він проживає. За словами Шебека, голова ОСББ тривалий час ігнорував його звернення і це призвело до емоційного зриву. Він повідомив, що шкодує за вчинене.

Михайло Дручек своєю чергою розповів, що після нападу місяць перебував на лікарняному, а також проходив спеціальні процедури для лікування рубців. Окрім того, за порадою медиків він планує зробити пластичну операцію на носі, вартістю 77,4 тис. грн. За словами Михайла Дручека, інформацію про напад на нього поширили у групі для спілкування з мешканцями ОСББ і йому довелось пояснювати ситуацію і відповідати на питання, що «спричиняло нові душевні хвилювання».

«Наслідки нанесених йому тілесних ушкоджень спостерігаються і досі, оскільки при згині пальців в кулак фаланга ушкодженого пальця затерпає та він повністю не відчуває її, а внаслідок пошкодження носа в нього утруднене дихання та з`явились головні болі», -– вказано у судовому вироку.

Суддя Богдана Гедз, яка розглядала цю справу, визнала Віталія Шебека винним в умисному нанесені легких тілесних ушкоджень і призначила йому 160 годин громадських робіт. Окрім того, суддя частково задовольнила цивільний позов Михайло Дручека і стягнула 77,9 тис. грн матеріальної і ще 25 тис. грн моральної шкоди з Віталія Шебека.

Цей вирок суду ще не набрав законної дії, бо не пройшло 30 днів для подачі апеляції.

На початку липня у Дніпрі чоловік побив дружину та покусав полісмена.

Джерело: Захід.НЕТ