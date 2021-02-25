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    У Вінниці псевдодиректор будівельної фірми привласнив понад мільйон грн ОСББ

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    На вказаний шахраєм рахунок були перераховані кошти в повному обсязі&nbsp;&ndash; понад 3 мільйони грн - У Вінниці псевдодиректор будівельної фірми привласнив понад мільйон грн ОСББ
    На вказаний шахраєм рахунок були перераховані кошти в повному обсязі – понад 3 мільйони грн
    фото: vn.npu.gov.ua

    Шахраю оголошено про підозру у вчиненні злочину

    У Вінниці чоловік видав себе за директора будівельної фірми з утеплення фасадів та обманом заволодів коштами ОСББ. На гачок потрапили жителі будинку по вулиці Лялі Ратушної.

    Довірливі вінничани перерахували шахраю понад 3 мільйони гривень. Про це повідомляють у поліції.

    За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, слідством встановлено, що у 2018 році зловмисник підписав робочий проєкт з головою ОСББ про виконання робіт капітального ремонту з утеплення фасадів багатоквартирного будинку. На вказаний шахраєм рахунок були перераховані грошові кошти в повному розмірі - понад 3 мільйони гривень. Аби не виникало сумнівів щодо добросовісного виконання ним зобов’язань, шахрай виконав частину робіт, а залишок грошей витратив на власний розсуд. Відповідно до проведених будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертиз, зловмисник завдав матеріальної шкоди об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку в особливо великих розмірах – майже мільйон гривень.

    24 лютого 44-річному псевдодиректору оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство), за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Провадження розслідується за оперативним супроводженням УСР у Вінницькій області та процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

    Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть шахраїв, які привласнили понад 2 млн гривень. Правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо злочинного угруповання, яке, обіцяючи працевлаштування за кордоном, привласнювало гроші громадян.

    Три жінки і двоє чоловіків розповсюджували оголошення з пропозиціями легального працевлаштування за кордоном. Шахраї обіцяли допомогу при оформленні документів для виїзду за межі країни і продавали підроблені ID-карт країн Європейського Союзу. Від шахрайських дій спритників постраждали 69 людей з різних регіонів України. Кожен потерпілий віддав шахраям щонайменше 700 євро.

    Теги: кримінал шахрайство ОСББ Вінниця вінничани
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