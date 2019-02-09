Матіос: з початку року військові прокурори затримали на хабарі 52 особи



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За фактор хабарництва відкрито 48 проваджень

Загальна сума хабарів - 4 млн 200 тисяч гривень

В Україні з початку року військові прокурори затримали за хабарі 52 людини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«З нового року по 8 лютого військовими прокурорами затримано за хабарі 52 людини (у 48 провадженнях). Так би мовити, трохи більше ніж півтора хабарника в день. Загальна сума хабарів - 4 млн 200 тис. грн», - написав Матіос.

Він додав, що за матеріалами оперативних підрозділів Національної поліції задокументовано 23 факти хабарів, Служби безпеки України - 18, Державної прикордонної служби України - сім.

Нагадаємо, напередодні в Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів лікаря Державної кримінально-виконавчої служби.