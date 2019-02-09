Матіос: з початку року військові прокурори затримали на хабарі 52 особи
-
Розсилка
Загальна сума хабарів - 4 млн 200 тисяч гривень
В Україні з початку року військові прокурори затримали за хабарі 52 людини.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
«З нового року по 8 лютого військовими прокурорами затримано за хабарі 52 людини (у 48 провадженнях). Так би мовити, трохи більше ніж півтора хабарника в день. Загальна сума хабарів - 4 млн 200 тис. грн», - написав Матіос.
Він додав, що за матеріалами оперативних підрозділів Національної поліції задокументовано 23 факти хабарів, Служби безпеки України - 18, Державної прикордонної служби України - сім.
Нагадаємо, напередодні в Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів лікаря Державної кримінально-виконавчої служби.