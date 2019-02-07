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    СБУ викрила на хабарах лікаря кримінально-виконавчої служби на Одещині

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    СБУ викрила на хабарах лікаря кримінально-виконавчої служби на Одещині

    Тривають слідчі дії...

    В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів лікаря Державної кримінально-виконавчої служби. Про це інформує прес-служба СБУ в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Оперативники спецслужби встановили, що лікар медичної частини пенітенціарної установи налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від заарештованих. За «винагороду» він сприяв пом’якшенню умов їх перебування в СІЗО через переведення до медичного корпусу. Залежно від фінансового становища та тяжкості злочинів вартість «послуг» зловмисника стартувала від п`ятисот доларів США.

    Правоохоронці затримали зловмисника поряд зі слідчим ізоляторм під час отримання хабара від родича однієї з ув’язнених.

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    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Операція із викриття правопорушника проводилася спільно з військовою прокуратурою та Державним бюро розслідувань.

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