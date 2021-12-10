Мешканець Кривого Рогу «спеціалізувався» на крадіжках із дитсадків

Серійний грабіжник виносив техніку, гроші та речі

У Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка, який пограбував кілька дитячих садків у місті. Зловмисника спіймали якраз «на гарячому», під час скоєння ним чергового злочину. Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Злодій проникав у приміщення дитячих дошкільних закладів через вікно на першому поверсі, яке віджимав, використовуючи спеціальні інструменти.

Далі він викрадав побутову техніку, гроші та інші цінні речі, а потім награбоване зловмисник збував, отримуючи гроші.

Злочинець був затриманий співробітниками кримінальної поліції «в рамках проведення розшукових заходів на території міста».

Ним виявився місцевий житель 25 років, який раніше був судимий. Наразі чоловіка підозрюють у цілій серії крадіжок у дитсадках.

Нагадаємо, мешканця Кривого Рогу засудили до двох років ув'язнення за підробку Covid-сертифіката.

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