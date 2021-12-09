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    Мешканця Кривого Рогу засудили до двох років ув'язнення за підробку Covid-сертифіката

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    42-річний чоловік підробив собі сертифікат про вакцинацію та вирішив ще й на цьому заробити - Мешканця Кривого Рогу засудили до двох років ув'язнення за підробку Covid-сертифіката
    42-річний чоловік підробив собі сертифікат про вакцинацію та вирішив ще й на цьому заробити
    фото: поліція Дніпропетровської області

    Чоловік купив печатку лікаря, лікарні та готові бланки міжнародного свідоцтва про вакцинацію, щоб підробити документ

    За підробку міжнародного свідоцтва про вакцинацію 42-річного мешканця Кривого Рогу засуджено до двох років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області у Facebook.

    Слідство встановило, що 42-річний чоловік на початку листопада 2021 року купив печатку лікаря та печатку лікарні біля одного з ринків у Покровському районі Кривого Рогу.

    Також він придбав флеш-носій із готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Так зловмисник підробив Covid-документ. Крім того, він розмістив в інтернеті оголошення про продаж сертифікатів за 1 200 гривень.

    Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

    Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки та один місяць.

    Раніше СБУ викрила дві масштабні схеми підробок Covid-документів

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    Теги: Національна поліція України кримінал шахрайство Кривий Ріг документи Дніпропетровщина вакцинація
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    Мешканця Кривого Рогу засудили до двох років ув'язнення за підробку Covid-сертифіката