Мешканця Кривого Рогу засудили до двох років ув'язнення за підробку Covid-сертифіката
Чоловік купив печатку лікаря, лікарні та готові бланки міжнародного свідоцтва про вакцинацію, щоб підробити документ
За підробку міжнародного свідоцтва про вакцинацію 42-річного мешканця Кривого Рогу засуджено до двох років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області у Facebook.
Слідство встановило, що 42-річний чоловік на початку листопада 2021 року купив печатку лікаря та печатку лікарні біля одного з ринків у Покровському районі Кривого Рогу.
Також він придбав флеш-носій із готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Так зловмисник підробив Covid-документ. Крім того, він розмістив в інтернеті оголошення про продаж сертифікатів за 1 200 гривень.
Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки та один місяць.
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