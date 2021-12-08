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    Вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська

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    Поліцейські встановлюють осіб, які пошкодили меморіал - Вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська
    Поліцейські встановлюють осіб, які пошкодили меморіал
    фото: mk.npu.gov.ua

    Зловмисникам загрожує покарання до п’яти років обмеження волі

    Поліція встановлює осіб, які розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у місті Первомайськ. Про це повідомляє управління Нацполіції у Миколаївській області у середу, 8 грудня.

    Зазначається, що сьогодні близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту на вул. Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал героям Небесної сотні та воїнам АТО.

    У поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею про хуліганство (ч.1 ст.296 КК України). Санкцією статті передбачено покарання до п’яти років обмеження волі.

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    Вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська
    Вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська
    Вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська
    фото: mk.npu.gov.ua

    Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення причетних до скоєння злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

    До слова, на днях вандали розмалювали пам’ятник у парку на Дарниці (фото).

    Також повідомлялося, що активісти руху «Гонор» знесли пам’ятник 227-му полку Народного комісаріату внутрішніх справ, що біля Калинівки на Київщині. У день пам'яті жертв Голодоморів монумент звалили за допомогою вантажівки.

    А в селі Нові Петрівці з території Національного музею «Битва за Київ у 1943 році» двоє чоловіків здійснили крадіжку фрагмента кришки моторного відсіку танка.

    Теги: Національна поліція України кримінал вандалізм Миколаївщина Небесна сотня (Євромайдан) пам'ятник
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    Вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська