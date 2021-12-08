Вандали розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у центрі Первомайська

Зловмисникам загрожує покарання до п’яти років обмеження волі

Поліція встановлює осіб, які розтрощили пам'ятник героям Небесної сотні у місті Первомайськ. Про це повідомляє управління Нацполіції у Миколаївській області у середу, 8 грудня.

Зазначається, що сьогодні близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту на вул. Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал героям Небесної сотні та воїнам АТО.

У поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею про хуліганство (ч.1 ст.296 КК України). Санкцією статті передбачено покарання до п’яти років обмеження волі.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення причетних до скоєння злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

До слова, на днях вандали розмалювали пам’ятник у парку на Дарниці (фото).

Також повідомлялося, що активісти руху «Гонор» знесли пам’ятник 227-му полку Народного комісаріату внутрішніх справ, що біля Калинівки на Київщині. У день пам'яті жертв Голодоморів монумент звалили за допомогою вантажівки.

А в селі Нові Петрівці з території Національного музею «Битва за Київ у 1943 році» двоє чоловіків здійснили крадіжку фрагмента кришки моторного відсіку танка.