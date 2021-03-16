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    Мешканець Закарпаття оформлював для росіян громадянство Угорщини (фото)

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    Громадяни РФ отримували на фіктивних підставах громадянство Угорщини для подальшого безвізового в’їзду до 162 країн світу
    Фото: СБУ

    Серед «клієнтів», які переправлялися за кордон, були представники криміналітету та організованих злочинних угруповань

    На Закарпатті контррозвідники Служби безпеки України заблокували канал незаконного переправлення громадян Росії до країн ЄС, Великої Британії та США.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що протиправну діяльність організував мешканець Берегівського району області. Він сприяв іноземцям, зокрема росіянам, в отриманні на фіктивних підставах громадянства Угорщини для подальшого безвізового в’їзду до 162 країн світу, включаючи США та Велику Британію.

    Організатор схеми забезпечував підроблення документів, які доводили наявність необхідних підстав. Оформлення документів, що підтверджували набуття громадянства та отримання дозволу для виїзду за кордон, проводилося фігурантом через дипломатичні представництва Угорщини в деяких країнах Європейського союзу.

    За відповідні «послуги» фігурант отримував від замовника 25-30 тис. євро. Серед «клієнтів» оборудки були представники криміналітету та організованих злочинних угруповань.

    У межах кримінального провадження слідчі Служби безпеки України провели обшуки за адресами проживання зловмисника. Під час слідчих дій виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують причетність фігуранта до злочинної схеми.

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    Мешканець Закарпаття оформлював для росіян громадянство Угорщини (фото)
    Мешканець Закарпаття оформлював для росіян громадянство Угорщини (фото)
    Мешканець Закарпаття оформлював для росіян громадянство Угорщини (фото)
    Мешканець Закарпаття оформлював для росіян громадянство Угорщини (фото)

    Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

    Припинення протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

    Однією з умов отримання громадянства Угорщини є наявність у кандидата родинного коріння на території Закарпатської області в період її перебування у складі Австро-Угорщини до 1918 року та у складі Королівства Угорщина у 1939-1944 роках.
    Теги: ЄС Росія СБУ кримінал Закарпаття Угорщина громадянство
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