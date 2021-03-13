СБУ блокувала схему вибуття із державної власності земель порту «Южний» на $2 млн

Зловмисники, зловживаючи своїм службовим становищем, хотіли провести відчуження земель всупереч вимогам земельного, водного та екологічного законодавства

Службою безпеки України викрито та блоковано протиправну схему вибуття із державної власності земель прибережного фонду порту «Южний». Завдяки зусиллям спецслужби, у державній власності залишилися причали порту загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 млн доларів США.

Співробітники СБУ встановили, що зловмисники, зловживаючи своїм службовим становищем, хотіли провести відчуження земель всупереч вимогам земельного, водного та екологічного законодавства. Встановлено, що фігурують в «оборудці» службові особи Держгеокадастру, окремих органів місцевого самоврядування, а також суб’єктів господарювання.

Внаслідок вказаних протиправних дій із державної власності вибули землі окремих причалів морського торговельного порту «Южний» в Одеській області загальною площею 3,5 га оціночною вартістю близько 2 млн доларів США.

В рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими ГСУ НП України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України проводяться слідчі дії.

На даний час на вищевказані земельні ділянки накладено арешт з метою подальшого повернення їх у державну власність.