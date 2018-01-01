На адмінкордоні з Кримом СБУ викрила митника на хабарі
- Сьогодні, 20:58
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Митник вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за вивезення валюти з окупованого Криму
Співробітники Головного управління СБУ в АР Крим викрили на хабарі старшого державного інспектора митної служби Херсонської митниці. Про це інформує прес-центр спецслужби.
Правоохоронці встановили, що старший зміни митного поста вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за сприяння у безперешкодному переміщенні з тимчасово анексованого Криму незадекларованої валюти.
Оперативники спецслужби задокументували факт отримання митником грошей під час виконання службових обов’язків.
Співробітники СБ України затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою за сприяння внутрішньої безпеки митної служби.