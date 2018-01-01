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    Кримінал

    На адмінкордоні з Кримом СБУ викрила митника на хабарі

    Митник вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за вивезення валюти з окупованого Криму
    Співробітники Головного управління СБУ в АР Крим викрили на хабарі старшого державного інспектора митної служби Херсонської митниці. Про це інформує прес-центр спецслужби. Правоохоронці встановили, що старший зміни митного поста вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за сприяння у безперешкодному переміщенні з тимчасово анексованого
    • Сьогодні, 20:58
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    Митник вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за вивезення валюти з окупованого Криму

    Співробітники Головного управління СБУ в АР Крим викрили на хабарі старшого державного інспектора митної служби Херсонської митниці. Про це інформує прес-центр спецслужби.

    Правоохоронці встановили, що старший зміни митного поста вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за сприяння у безперешкодному переміщенні з тимчасово анексованого Криму незадекларованої валюти.

    Оперативники спецслужби задокументували факт отримання митником грошей під час виконання службових обов’язків.

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    На адмінкордоні з Кримом СБУ викрила митника на хабарі
    На адмінкордоні з Кримом СБУ викрила митника на хабарі
    На адмінкордоні з Кримом СБУ викрила митника на хабарі

    Співробітники СБ України затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчі дії. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою за сприяння внутрішньої безпеки митної служби.

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