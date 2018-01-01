На адмінкордоні з Кримом СБУ викрила митника на хабарі

Митник вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за вивезення валюти з окупованого Криму

Співробітники Головного управління СБУ в АР Крим викрили на хабарі старшого державного інспектора митної служби Херсонської митниці. Про це інформує прес-центр спецслужби. Правоохоронці встановили, що старший зміни митного поста вимагав п’ятнадцять тисяч російських рублів за сприяння у безперешкодному переміщенні з тимчасово анексованого