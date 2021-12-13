На Черкащині чоловік за ніч викопав понад 800 саджанців дерев із чужого саду

Понад дві сотні саджанців зловмисник посадив на своїй землі

На Черкащині чоловік викрав 800 саджанців дерев із чужого саду. Йому загрожує до трьох років в'язниці, розповіла речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. Про це інформує «Суспільне».

«До поліції звернувся охоронець фермерського підприємства. Він розповів, що з території саду в селі В’язівок невідомі викрали більш як 800 саджанців плодових дерев», – зазначила речниця.

Чоловіка, причетного до крадіжки, знайшли. Це 44-річний житель села Лозуватка.

«З’ясувалося, що 10 листопада близько восьмої години вечора чоловік приїхав до саду й викопав та вивіз звідти саджанці, які були марковані червоною фарбою. Третину дерев він встиг продати, а майже дві сотні висадив на своїй земельній ділянці», – додала Зоя Вовк.

Черкащанину загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.

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