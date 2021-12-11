На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який напав на них із ножем

Житель райцентру погрожував перехожим та чинив опір правоохоронцям

На Львівщині затримали зловмисника, який напав із ножем на поліцейських, повідомляє пресслужба МВС України.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 35-річний житель райцентру погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою, а також чинив опір та напав на поліцейських, які намагались закликати його до порядку. За скоєне затриманому загрожує покарання – до трьох років позбавлення волі.

«10 грудня близько 20.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святого Володимира у Червонограді невідомий чоловік, озброєний ножем та саперною лопаткою, поводиться неадекватно, порушує публічний порядок та погрожує оточуючим», – повідомили у МВС.

За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції Червоноградського районного відділу поліції. Правоохоронці намагались закликати чоловіка до порядку, проте той не реагував на законні вимоги правоохоронців, чинив опір та напав на поліцейських із ножем. Правоохоронці застосували щодо правопорушника спецзасоби та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 35-річний житель Червонограда, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, напередодні у центрі Львова активісти зірвали запис відео для російського YouTube-каналу «Вписка», під час якого музиканти співали під гітару російські пісні. Молоді люди прийшли на такий «концерт» і напали на виконавців, влаштувавши бійку.

У неділю вночі, 5 грудня, львівські патрульні поліцейські припинили гучну вечірку у приміщенні заводу на вулиці Заводській. На організатора святкування оформили адміністративні матеріали про порушення карантину та тиші.

Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото).

Також на Полтавщині чоловік влаштував різанину на авто мийці.

Ще в Одесі поліція затримала чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння вчинив стрілянину й утримував у кватирі двох жінок.

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