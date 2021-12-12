Уманчанин залишив семирічну доньку на трасі біля лісу

Під час спілкування з поліцейськими чоловік визнав, що вчинив неправильно

Батько покинув дитину стерегти будівельні матеріали

На Уманщині місцевий житель повідомив правоохоронцям, що на узбіччі дороги біля лісу, сидить 7-річна дівчинка. Нікого з дорослих поруч із дитиною не було. Вона присіла біля купи будівельних матеріалів, ідеться у повідомленні поліції Черкаської області.

На місце події виїхала група реагування Уманського райвідділку поліції. Втім, коли інспектори прибули, на місці дитини вже не було. Її, разом із залишками будівельних матеріалів, забрав батько. Маючи орієнтування, поліцейські зупинили автомобіль в якому були чоловік і дівчинка. Правоохоронці запросили їх до відділку, аби з'ясувати всі обставини події.

42-річний уманчанин пояснив, що забирав будівельні матеріали на узбіччі траси. Частина не влізла до салону, як і дитина.

Дорослий чоловік прийняв рішення залишити 7-річну доньку на дорозі, аби вона приглянула за речами поки він відвезе частину до Умані та не повернеться за нею.

Ювенальні інспектори провели бесіду з батьком та дівчинкою. Під час спілкування з поліцейськими чоловік визнав, що вчинив неправильно.

Раніше у ніч проти 13 грудня у Київському районі Харкова сталася масштабна бійка між двома групами хлопців. Дісталося і поліцейським, які приїхали на виклик, щоб розняти забіяк.

Також у ресторані на вулиці Якуба Коласа у Святошинському районі Києва між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок інциденту чотирьох потерпілих госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.