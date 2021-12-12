На Дніпропетровщині перекинувся автомобіль з дітьми

Двох неповнолітніх дівчат, які постраждали в аварії, госпіталізовано

У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік та постраждали дві дитини. Про це повідомила пресслужба Державної службаи України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 12 грудня о 00:56 до рятувальників надійшла інформація про аварію на автошляху між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району.

На місці події рятувальники попередньо встановили, що під час руху водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся.

«Внаслідок події загинув пасажир, громадянин, 1992 року народження, та постраждало дві дитини (дівчинки 2005 р. н. та 2006 р. н.), які були госпіталізовані до Магдалинівської центральної районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин пригоди.

Нагадаємо, у суботу вечері, 11 грудня, у Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, загинули дві людини.

Як повідомлялося, увечері 10 грудня неподалік села Верчани Стрийського району Львівської області автобус «Mercedes» в’їхав у напівпричіп вантажівки. У результаті аварії травми різного ступеня важкості отримали семеро людей, трьох з яких госпіталізували.

Як відомо, у Чернігові Новозаводський районний суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб.