  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Дніпропетровщині перекинувся автомобіль з дітьми

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У результаті аварії загинув водій - На Дніпропетровщині перекинувся автомобіль з дітьми

    У результаті аварії загинув водій

    Фото: ДСНС Дніпропетровської області

    Двох неповнолітніх дівчат, які постраждали в аварії, госпіталізовано

    У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік та постраждали дві дитини. Про це повідомила пресслужба Державної службаи України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що 12 грудня о 00:56 до рятувальників надійшла інформація про аварію на автошляху між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району.

    На місці події рятувальники попередньо встановили, що під час руху водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся.

    «Внаслідок події загинув пасажир, громадянин, 1992 року народження, та постраждало дві дитини (дівчинки 2005 р. н. та 2006 р. н.), які були госпіталізовані до Магдалинівської центральної районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

    Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин пригоди.

    Нагадаємо, у суботу вечері, 11 грудня, у Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, загинули дві людини.

    Як повідомлялося, увечері 10 грудня неподалік села Верчани Стрийського району Львівської області автобус «Mercedes» в’їхав у напівпричіп вантажівки. У результаті аварії травми різного ступеня важкості отримали семеро людей, трьох з яких госпіталізували.

    Як відомо, у Чернігові Новозаводський районний суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб.

    Читайте також: Наслідки ожеледиці в Києві: за день вже сталося понад 100 ДТП
    Теги: ДТП вантажівки водій автомобіль рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Дніпропетровщині перекинувся автомобіль з дітьми