На Дніпропетровщині дитина випала з 4-го поверху недобудови

Хлопчика доставили у відділення реанімації однієї з лікарень міста

В селі Мала Костромка, що на Дніпропетровщині, дев'ятирічний хлопчик випав з 4-го поверху недобудованого будинку, повідомляє видання «Дніпро час».

Інцидент трапився близько 19:22 вчора, 2 жовтня, на вулиці Петропавлівській. Постраждала дитина - учень 4-го класу Зеленодольській школи №1.

Школяра доставили в реанімаційне відділення Криворізької міської лікарні №8. У нього діагностували кататравмі, закритий перелом гомілки, перелом хребта поки не підтверджений. Стан пацієнта оцінюється як важкий.

Нагадаємо, 25 вересня на Черкащині 11-річна дівчинка викинулася із вікна.

До слова, 6 вересня, у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

Також, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.