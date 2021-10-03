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    На Дніпропетровщині дитина випала з 4-го поверху недобудови

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    Хлопчик - учень 4-го класу місцевої школи - На Дніпропетровщині дитина випала з 4-го поверху недобудови
    Хлопчик - учень 4-го класу місцевої школи
    Фото з відкритих джерел

    Хлопчика доставили у відділення реанімації однієї з лікарень міста

    В селі Мала Костромка, що на Дніпропетровщині, дев'ятирічний хлопчик випав з 4-го поверху недобудованого будинку, повідомляє видання «Дніпро час».

    Інцидент трапився близько 19:22 вчора, 2 жовтня, на вулиці Петропавлівській. Постраждала дитина - учень 4-го класу Зеленодольській школи №1.

    Школяра доставили в реанімаційне відділення Криворізької міської лікарні №8. У нього діагностували кататравмі, закритий перелом гомілки, перелом хребта поки не підтверджений. Стан пацієнта оцінюється як важкий.

    Нагадаємо, 25 вересня на Черкащині 11-річна дівчинка викинулася із вікна.

    До слова, 6 вересня, у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

    Також, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

    Теги: Дніпропетровщина
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    На Дніпропетровщині дитина випала з 4-го поверху недобудови