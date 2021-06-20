В Одесі трирічна дитина випала з 9 поверху: життя їй врятувала випадковість

В Одесі дивом залишилася живою дитина, яка випала з вікна

В Одесі дивом залишилася живою дитина, яка випала з вікна

Життя дитині врятувала те, що вона впала на клумбу

В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. На щастя, все закінчилося добре. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Одесса как она есть».

Так, подія сталася, 19 червня, у новобудовах ЖК «Райдужний», де нещодавно батьки купили квартиру. Там трирічна дівчинка випала з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

Життя дитині врятувала те, що вона впала на клумбу. На місце інциденту приїхали медики, але допомога, схоже, не знадобилася. Дівчинку забрав тато, якому вона й розповіла, що клумба пом’якшила удар від падіння.

Фото: t.me/Одесса как она есть

У коментарях користувачі пишуть, що батькам потрібно встановити захисти на вікнах, аби подібні випадки більше не траплялися.

Нагадаємо, 23 травня 13-річна дівчина впала з висоти четвертого поверху в Івано-Франківську.

Нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.

Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.