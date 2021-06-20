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    В Одесі трирічна дитина випала з 9 поверху: життя їй врятувала випадковість

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    В Одесі дивом залишилася живою дитина, яка випала з вікна - В Одесі трирічна дитина випала з 9 поверху: життя їй врятувала випадковість
    В Одесі дивом залишилася живою дитина, яка випала з вікна
    Фото: t.me/Одесса как она есть

    Життя дитині врятувала те, що вона впала на клумбу

    В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. На щастя, все закінчилося добре. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Одесса как она есть».

    Так, подія сталася, 19 червня, у новобудовах ЖК «Райдужний», де нещодавно батьки купили квартиру. Там трирічна дівчинка випала з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

    Життя дитині врятувала те, що вона впала на клумбу. На місце інциденту приїхали медики, але допомога, схоже, не знадобилася. Дівчинку забрав тато, якому вона й розповіла, що клумба пом’якшила удар від падіння.

    Фото: t.me/Одесса как она есть
    Фото: t.me/Одесса как она есть

    У коментарях користувачі пишуть, що батькам потрібно встановити захисти на вікнах, аби подібні випадки більше не траплялися.

    Нагадаємо, 23 травня 13-річна дівчина впала з висоти четвертого поверху в Івано-Франківську.

    Нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.

    Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

    Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

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    Теги: будинок батьки Одесса
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    В Одесі трирічна дитина випала з 9 поверху: життя їй врятувала випадковість