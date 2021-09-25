На Черкащині 11-річна дівчинка викинулася із вікна

Поліція розглядає кілька версій, у тому числі доведення до самогубства

Розглядають кілька версій самогубства: конфлікт в родині, проблемні відносини з однолітками і вплив соціальних мереж

В Умані Черкаської області 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху і загинула, повідомляє Суспільне.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства.

«У поліцію надійшла інформація про те, що на вулиці Незалежності в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху. Травми були несумісні з життям. Медики констатували смерть», – повідомили в поліції.

Правоохоронці опитали очевидців, а також вилучили та розблокували мобільний телефон школярки, але там якихось підозрілих смс-повідомлень не знайшли. Телефон дівчинки відправили на експертизу працівникам кіберполіції.

Зараз розглядається відразу кілька версій трагедії: конфлікт в родині, проблемні відносини з однолітками і вплив соціальних мереж.

Нагадаємо, 6 вересня, у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

Також, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

Також, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття.