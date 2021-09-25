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    На Черкащині 11-річна дівчинка викинулася із вікна

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    Поліція розглядає кілька версій, у тому числі доведення до самогубства - На Черкащині 11-річна дівчинка викинулася із вікна
    Поліція розглядає кілька версій, у тому числі доведення до самогубства
    ілюстративне фото з відкритих джерел

    Розглядають кілька версій самогубства: конфлікт в родині, проблемні відносини з однолітками і вплив соціальних мереж

    В Умані Черкаської області 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху і загинула, повідомляє Суспільне.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства.

    «У поліцію надійшла інформація про те, що на вулиці Незалежності в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху. Травми були несумісні з життям. Медики констатували смерть», – повідомили в поліції.

    Правоохоронці опитали очевидців, а також вилучили та розблокували мобільний телефон школярки, але там якихось підозрілих смс-повідомлень не знайшли. Телефон дівчинки відправили на експертизу працівникам кіберполіції.

    Зараз розглядається відразу кілька версій трагедії: конфлікт в родині, проблемні відносини з однолітками і вплив соціальних мереж.

    Нагадаємо, 6 вересня, у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

    Також, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

    Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

    У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

    Також, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття.

    Теги: смерть Умань розслідування Черкащина самогубство поліція
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    На Черкащині 11-річна дівчинка викинулася із вікна