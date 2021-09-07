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    Самогубство у столиці: жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху (відео)

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    Смерть жінки настала&nbsp;миттєво - Самогубство у столиці: жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху (відео)
    Смерть жінки настала миттєво
    Фото: t.me/KyivOperativ

    Чоловік загиблої розповів, що його дружина повідомила йому про цей страшний намір

    Вчора, 6 вересня, у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

    Чоловік загиблої розповів, що його дружина повідомила йому про цей страшний намір. Він побіг за нею, але вона зачинилася у кімнаті й через кілька секунд вистрибнула.

    Наразі на місці працюють правоохоронці. Деталі події уточнюються.

    Нагадаємо, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

    Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

    У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

    Також, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття.

    Теги: Київ смерть самогубство жінка
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    Самогубство у столиці: жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху (відео)