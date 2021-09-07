Самогубство у столиці: жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху (відео)

Чоловік загиблої розповів, що його дружина повідомила йому про цей страшний намір

Вчора, 6 вересня, у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

Чоловік загиблої розповів, що його дружина повідомила йому про цей страшний намір. Він побіг за нею, але вона зачинилася у кімнаті й через кілька секунд вистрибнула.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Деталі події уточнюються.

Нагадаємо, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

Також, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття.