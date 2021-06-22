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    Трагедія в Києві: дівчина випала з 20 поверху

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    Падіння з висоти закінчилось фатально - Трагедія в Києві: дівчина випала з 20 поверху
    Падіння з висоти закінчилось фатально
    Фото: dtp.kiev.ua

    Дівчина загинула миттєво на місці падіння

    У вівторок, 22 червня, вранці на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво. Медики лише констатували смерть.

    За словами очевидців, дівчині було близько 25 років.

    На місце виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти. Вони встановлять причини трагічної події.

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    Трагедія в Києві: дівчина випала з 20 поверху
    Трагедія в Києві: дівчина випала з 20 поверху

    Як повідомлялося, 19 червня в Одесі з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. Життя трирічній дитині врятувала те, що вона впала на клумбу.

    23 травня 13-річна дівчина впала з висоти четвертого поверху в Івано-Франківську.

    16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

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    Теги: Київ смерть самогубство кияни
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    Трагедія в Києві: дівчина випала з 20 поверху