У ДТП в Польщі загинув українець

«За попередніми даними, водій міг бути непристебнутий пасками безпеки, або їхав з надмірною швидкістю», – повідомила представниця поліції з Олесніци Бернардета Питель.

Як з’ясувала поліція, в автомобілі перебували ще дві особи, також громадяни України. Однак вони не отримали значних травм.

Місцеві правоохоронці перевіряють інформацію, чи за кермом фактично був загиблий. Це мають встановити експерти після дослідження генетичного матеріалу.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками й кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими та співробітником Центру.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству, що Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв’язок з його рідними. За його словами, одна з версій слідства-перевищення повноважень працівниками поліції.

Зазначимо, посольство України направило в МЗС Польщі ноту у зв’язку із загибеллю українця у Вроцлаві.

Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

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