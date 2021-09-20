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    У Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет (фото)

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    Автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а згодом злетів у кювет - У Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет (фото)
    Автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а згодом злетів у кювет
    фото: straztorun

    Внаслідок ДТП постраждали четверо осіб

    На півночі Польщі неподалік міста Бидгощ автобус, який перевозив 31 дитину дошкільного віку та вихователів, злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждали четверо дорослих. Про це повідомляє RMF24.

    За інформацією місцевих ЗМІ, автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а згодом злетів у кювет. Серед постраждалих внаслідок аварії четверо дорослих – вихователів.

    Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їх стан оцінюється як задовільний.

    Зазначено, що одного з травмованих було доставлено у лікарню гелікоптером з підозрою на перелом стегнової кістки.

    Рятувальники повідомляють, що ніхто з дітей не отримав небезпечних для життя травм, але всі вони в профілактичних цілях госпіталізовані до лікарні, де їх оглянуть.

    Наразі тривають слідчі дії та встановлюються причини аварії.

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    У Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет (фото)
    У Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет (фото)
    У Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет (фото)

    Нагадаємо, у середині вересня поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла у Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса.

    Відомо, що в автобусі перебував 41 громадянин України.

    Теги: ДТП Польща діти рятувальники
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    У Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет (фото)