У Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет (фото)
Внаслідок ДТП постраждали четверо осіб
На півночі Польщі неподалік міста Бидгощ автобус, який перевозив 31 дитину дошкільного віку та вихователів, злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждали четверо дорослих. Про це повідомляє RMF24.
За інформацією місцевих ЗМІ, автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а згодом злетів у кювет. Серед постраждалих внаслідок аварії четверо дорослих – вихователів.
Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їх стан оцінюється як задовільний.
Зазначено, що одного з травмованих було доставлено у лікарню гелікоптером з підозрою на перелом стегнової кістки.
Рятувальники повідомляють, що ніхто з дітей не отримав небезпечних для життя травм, але всі вони в профілактичних цілях госпіталізовані до лікарні, де їх оглянуть.
Наразі тривають слідчі дії та встановлюються причини аварії.
Нагадаємо, у середині вересня поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла у Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса.
Відомо, що в автобусі перебував 41 громадянин України.