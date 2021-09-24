На Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин (відео)

Хлопець встиг після ДТП зняти зі свого джипа державні номери

В Одесі правоохоронці розшукують батьків юнака, який розтрощив купу машин. Про це повідомляє Telegram-канал «Одеса Зараз».

У четвер, 23 вересня, в Чорноморську джип, за кермом якого перебував неповнолітній, на великій швидкості виїхав з території ЖК «Кольоровий бульвар». Не впоравшись із керуванням, водій допустив зіткнення із легковиками, які стояли на парковці. У шести транспортних засобів зафіксували чисельні пошкодження.

На місці події працювали евакуатор та поліцейські, які з’ясовували всі обставини події. 17-річному винуватцю ДТП знадобилася медична допомога.

Свідки тим часом кажуть, що сам водій начебто не пам′ятає, як усе сталося –, проте встиг після ДТП зняти зі свого джипа державні номери.

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