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    На Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин (відео)

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    17-річному винуватцю ДТП знадобилася медична допомога - На Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин (відео)
    17-річному винуватцю ДТП знадобилася медична допомога
    Фото скріншот відео

    Хлопець встиг після ДТП зняти зі свого джипа державні номери

    В Одесі правоохоронці розшукують батьків юнака, який розтрощив купу машин. Про це повідомляє Telegram-канал «Одеса Зараз».

    У четвер, 23 вересня, в Чорноморську джип, за кермом якого перебував неповнолітній, на великій швидкості виїхав з території ЖК «Кольоровий бульвар». Не впоравшись із керуванням, водій допустив зіткнення із легковиками, які стояли на парковці. У шести транспортних засобів зафіксували чисельні пошкодження.

    На місці події працювали евакуатор та поліцейські, які з’ясовували всі обставини події. 17-річному винуватцю ДТП знадобилася медична допомога.

    Свідки тим часом кажуть, що сам водій начебто не пам′ятає, як усе сталося –, проте встиг після ДТП зняти зі свого джипа державні номери.

    Нагадаємо, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

    Як раніше повідомлялося, в Одесі підліток на скутері врізався у машину з полісменами

    У липні під Одесою сталася смертельна ДТП. Джип розірвало на частини

    Теги: ДТП діти Одеса водій
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    На Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин (відео)