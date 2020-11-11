На Рівненщині майор поліції та священник торгували посадами у Нацполіції

За призначення на посаду керівника одного з міжрайвідділів поліції області ділки хотіли отримати $100 тисяч

Обидва чоловіки були затримані під час отримання $25 тисяч авансу від співробітника управління патрульної поліції Рівного

У Рівненській області затримали священника та майора поліції, які за $100 тисяч обіцяли керівну посаду у структурі головного управління Національної поліції області. Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

Зазначається, що суд Рівного обрав запобіжний захід двом підозрюваним.

«Обрано запобіжний захід майорові поліції та священнику, яких підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України). За рішенням суду найближчі 60 діб, до 6 січня 2021 року підозрювані проведуть під вартою. Крім того, суд відсторонив поліцейського від займаної посади», – йдеться в повідомленні.

Обидва чоловіки були затримані 6 листопада 2020 року під час отримання $25 тисяч авансу від співробітника управління патрульної поліції Рівного, за призначення його на посаду керівника одного з міжрайвідділів поліції області.

Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.