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    Кримінал

    На Рівненщині майор поліції та священник торгували посадами у Нацполіції

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    За призначення на посаду керівника одного з міжрайвідділів поліції області ділки хотіли отримати&nbsp;$100 тисяч&nbsp; - На Рівненщині майор поліції та священник торгували посадами у Нацполіції
    За призначення на посаду керівника одного з міжрайвідділів поліції області ділки хотіли отримати $100 тисяч 

    Обидва чоловіки були затримані під час отримання $25 тисяч авансу від співробітника управління патрульної поліції Рівного

    У Рівненській області затримали священника та майора поліції, які за $100 тисяч обіцяли керівну посаду у структурі головного управління Національної поліції області. Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

    Зазначається, що суд Рівного обрав запобіжний захід двом підозрюваним.

    «Обрано запобіжний захід майорові поліції та священнику, яких підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України). За рішенням суду найближчі 60 діб, до 6 січня 2021 року підозрювані проведуть під вартою. Крім того, суд відсторонив поліцейського від займаної посади», – йдеться в повідомленні.

    Обидва чоловіки були затримані 6 листопада 2020 року під час отримання $25 тисяч авансу від співробітника управління патрульної поліції Рівного, за призначення його на посаду керівника одного з міжрайвідділів поліції області.

    Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

    прокуратура суд розслідування Рівненщина
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