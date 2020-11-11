Чи можна штрафувати Зеленського? Конституційний суд відкрив провадження

з главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко відвідали кафе всупереч карантину

3 червня у Хмельницькому Володимир Зеленський з главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко відвідали кафе всупереч карантину

Провадження відкрито у відповідь на запит Верховного суду

Конституційний суд України відкрив провадження у справі про можливості залучення до адміністративної відповідальності президента Володимира Зеленського за порушення карантину. Про це повідомляє пресслужба КСУ на запит «Радіо Свобода».

Зазначається, що провадження відкрито у відповідь на запит Верховного суду.

«Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі», – розповіли у Конституційному суді.

КСУ відкрив провадження 22 жовтня 2020 року. Дата його розгляду ще не визначена.

Нагадаємо, 4 червня президент провів у Кам'янці-Подільському нараду з представниками туристичної галузі та викликав обурення у журналістів через те, що не дотримується карантину.

3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.