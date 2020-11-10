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    На хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині

    • Розсилка
    Юрій Прокопенко також програв останні вибори мера міста&nbsp; - На хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині
    Юрій Прокопенко також програв останні вибори мера міста 
    Фото: Прокуратура Луганської області

    Міський голова на Луганщині підозрюється у вимаганні та одержанні «відкату» за укладення договорів підряду

    У Луганській області затримали мера міста Кремінна Юрія Прокопенка на хабарі. Він підозрюється у тому, що вимагав «відкат» за перемогу у тендері на роботи в місті.

    Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

    Слідство встановило, що мер за змовою зі своїм першим заступником Георгієм Дзивульським вимагав від однієї з фірм хабара в розмірі 10% від суми за перемогу в тендері на договір по роботах з благоустрою в місті. Також у жовтні заступник мера отримав 46 тисяч гривень хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

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    На хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині
    На хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині

    Прокопенко повідомили про підозру за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Раніше повідомлялося, що в Кремінній розкрили схему розкрадання бюджетних коштів за участю підприємців і чиновника. Вони підозрюються в масштабному присвоєння грошей, виділених на ремонти шкіл і лікарень. В рамках схеми зловмисники відремонтували 17 соціальних об'єктів на суму 50 мільйонів гривень. Поки встановлено, що тільки на ремонті даху п'яти шкіл вони привласнили майже 700 тисяч гривень. Точна сума збитків встановлюється.

    Місто Кремінна Луганської області розташоване у 50 км від лінії розмежування, частиною якої навіть було під час подій 2014 року. 

    До слова, на сайті ЦВК опублікували результати виборів глави Кремінної ОТГ (Сєвєродонецький район, Луганська область). Із результатом у 51,68% голосів переміг представник партії ОПЗЖ Володимир Струк. За нього проголосували 3 466 виборців. На другому місці з 29,97% голосів опинився чинний голова Кремінної ОТГ Юрій Прокопенко. Він йшов на вибори як самовисуванець.

     

    прокуратура Луганщина хабар мер корупція
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