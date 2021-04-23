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    Захотів покататись містом. Киянин викрав на парковці вантажівку (фото)

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    Поліцейські знайшли викрадену вантажівку на&nbsp;вулиці Братиславській - Захотів покататись містом. Киянин викрав на парковці вантажівку (фото)
    Поліцейські знайшли викрадену вантажівку на вулиці Братиславській
    Фото: Нацполіція

    Викрадач вантажівки намагався втекти від поліцейських

    На парковці гіпермаркету на вулиці Григоренка в Дарницькому районі столиці чоловік викрав чужу вантажівку. Про це до поліції повідомив водій вантажівки. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

    Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський, правоохоронці опитали власника транспортного засобу та розпочали необхідні оперативно-розшукові заходи, інформує пресслужба поліції Києва.

    «Водій повідомив нам, що на вантажівці встановлений GPS-трекер, тож оперативники відразу розпочали спеціальну поліцейську операцію з розшуку викрадача. За допомогою камер відеонагляду системи «Безпечне місто», ми встановили маршрут руху вантажівки, яку помітили на вулиці Братиславській. Незважаючи на спроби втекти, патрульні поліцейські наздогнали втікача. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свої дії правопорушник пояснив тим, що нібито хотів покататись містом та вирішити особисті питання», – повідомив правоохоронець.

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    Захотів покататись містом. Киянин викрав на парковці вантажівку (фото)
    Захотів покататись містом. Киянин викрав на парковці вантажівку (фото)

    57-річний правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вантажівки викрадення
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