У Києві зловмисник взяв у заручники двох жінок і вимагав викуп

У столиці оперативники затримали місцевого мешканця, який скоїв розбійний напад на матір з донькою

Одна із заручниць зателефонувала чоловікові, щоб той привіз гроші для викупу

У Києві озброєний чоловік у масці напав на авто, в якому перебували 60–річна жінка та її 31–річна дочка, і взяв їх у заручники. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Маршала Тимошенка. Чоловік вимагав у жінок п'ять тисяч доларів викупу.

«У заручниць таких грошей не було, але одна з жінок зателефонувала чоловікові і попросила його привезти необхідну суму. Той вислухав свою дружину, а після розмови з нею відразу ж повідомив про те, що відбувається, в поліцію», – розповідають правоохоронці.

В операції з порятунку заручників взяли участь оперативники: один з них передав зловмиснику сумку з банкнотами. Коли гроші опинилися у нього в руках, він відпустив жінок на волю.

Заарештували зловмисника тільки на наступний день. Ним виявився 30–річний киянин. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.