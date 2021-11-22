На Сумщині знайшли повішеним чоловіка, підозрюваного у вбивстві

Загиблий перебував у розшуку

На Сумщині знайшли повішеним чоловіка, який був підозрюваним у жорстокому вбивстві. Труп 33-річного жителя Глухівського району виявили в яблуневому саду, повідомляє видання Глухов.info.

Зазначається, що в селі Уланово місцевий житель виявив у яблуневому саду тіло чоловіка, труп висів на дереві. Про моторошну знахідку мешканець Сумщини повідомив у поліцію.

Правоохоронці прибули на місце інциденту та впізнали повішеного чоловіка. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який був одним з фігурантів у жорстокому вбивстві та перебував у розшуку.

Наприкінці жовтня в Есмані було скоєно вбивство – компанія чоловіків вживала алкоголь, у ході чого виникла сварка. Четверо з них почали бити свого знайомого. Потім вони вирішили приховати злочин. Чоловіки відвезли тіло ще живого потерпілого до озера, скинули його у воду та зникли.

Поліція затримала трьох підозрюваних, а четвертий зник. Тепер же його знайшли повішеним, весь цей час він переховувався від правоохоронців.

Раніше у Києві медики врятували молодика, який повісився у ванній.

Нещодавно в Голосіївському парку в Києві перехожий знайшов повішеним без одягу чоловіка.

Також 2 жовтня у Дніпровському районі Києва молодик хотів звести рахунки із життям, намагаючись зістрибнути з мосту. За словами очевидців, хлопець хотів покінчити із життям через нерозділене кохання.