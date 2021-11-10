Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу знайшли повішеним

«До цього за дивних обставин від отруєння помер рідний брат покійного мера Андрій Павлов. А ще перед цим самозастрелився сам Костянтин Павлов», – наголосив Мосійчук.

Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Бориса Павлова знайшли повішеним. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook.

Нагадаємо, 7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.