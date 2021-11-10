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    Події в Україні

    Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу знайшли повішеним

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    Тіло Бориса Павлова, вірогідно, знайшла його дружина. Саме вона повідомила про його смерть правоохоронним органам - Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу знайшли повішеним
    Тіло Бориса Павлова, вірогідно, знайшла його дружина. Саме вона повідомила про його смерть правоохоронним органам
    фото: krivbass.city

    У жовтні знайшли мертвим брата загиблого мера міста Костянтина Павлова – Андрія Павлова

    Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Бориса Павлова знайшли повішеним. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook.

    «До цього за дивних обставин від отруєння помер рідний брат покійного мера Андрій Павлов. А ще перед цим самозастрелився сам Костянтин Павлов», – наголосив Мосійчук.

    Борис Павлов
    Борис Павлов

    Нагадаємо, 7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

    Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

    Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

    Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

    Теги: депутат Ігор Мосійчук отруєння Кривий Ріг смерть самогубство
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    Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу знайшли повішеним