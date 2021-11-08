Смерть працівника Львіського музею: у поліції не виключають самогубство

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею «Вбивство» з позначкою «Самогубство»

Заступник директора Львівського історичного музею Юрій Сілецький, якого знайшли мертвим, міг вчинити самогубство. Про це розповіла речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська виданню «Сегодня».

Вона повідомила, що на тілі Сілецького жодних тілесних ушкоджень не виявили.

«Вчора ввечері (7 листопада, - ред.) неподалік Львова було виявлено тіло цієї людини без ознак життя. Тіло знайшли біля автомобіля. Порушено кримінальне провадження за статтею «Вбивство» з позначкою «Самогубство». Для цього є підстави», – повідомила Добровольська.

Нагадаємо, заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького 7 листопада знайшли мертвим. Напередодні він виїхав з дому та зник. Про смерть Юрія Сілецького повідомила заступниця директора Музею народної архітектури й побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

«Про чин похорону родина обов'язково повідомить. Велике прохання: будьмо стримані й даймо близьким прийти хоч трохи до тями. Спочивай з Богом, Юрку!» – написала Леся Герасим.

Видання Zaxid.net зазначає, що тіло Юрія Сілецького знайшли разом з його автівкою. Цю інформацію вже підтвердила патрульна поліція, але жодних деталей наразі не надали.

До слова, 7 листопада Сілецького оголосили в розшук. За день до цього близько 13 години він виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя та відтоді не виходив на зв'язок.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.