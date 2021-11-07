У Харкові дівчина залізла на високовольтну опору: її госпіталізували

Дівчина залізла на електроопору у Харкові

Дівчина пояснила правоохоронцям, що таким чином вона хотіла накласти на себе руки

У Харкові сьогодні, 7 листопада, дівчина залізла на високовольтну електроопору. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«7 листопада о 13:10 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП у Харківській області надійшло повідомлення про те, що біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Краснодарській на високовольтній електроопорі перебуває дівчина», – йдеться у повідомленні.

На місце події були направлені чергові екіпажі патрульної поліції, медики та співробітники ДСНС. Поліцейські встановили особу жінки, їй 27 років.

Повідомляється, що за деякий час дівчина самостійно спустилася на землю. Вона пояснила правоохоронцям, що таким чином вона хотіла накласти на себе руки. Дівчину госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше з балкона дев’ятого поверху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари випала дівчина. Трагедія сталася 24 жовтня близько 02:27.

На місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво поліції Броварщини.

Як повідомлялося, 24 жовтня в Києві з вікна інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 випала 60-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події.

6 жовтня на вулиці Новгородській, 3 в Солом'янському районі Києва 13-річна дівчинка випала з вікна будинку.

5 жовтня з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула на місці. Правоохоронці встановлюють обставини падіння хлопчика з 21 поверху.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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