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    Кримінал

    На Волині судили чоловіка, який кинув буряк у тещу

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    <p>Потерпіла після влучання буряка отримала забої та синці</p> - На Волині судили чоловіка, який кинув буряк у тещу

    Потерпіла після влучання буряка отримала забої та синці

    Фото ілюстративне

    Між чоловіком та жінкою виник словесний конфлікт, внаслідок якого обвинувачений зірвався та кинув у свою тещу буряком

    У Волинській області чоловік потрапив на лаву підсудних через конфлікт із тещею. 

    Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду. 

    Зазначається, що 11 листопада 2020 року між чоловіком та жінкою виник словесний конфлікт, внаслідок якого обвинувачений зірвався та кинув у свою тещу буряком.

    Він влучив «знарядом» у плече, спричинивши потерпілій ушкодження у вигляді синця лівого плеча, забою лівого плечового суглобу, посттравматичної гематоми лівого плечового суглобу, посттравматичного артриту лівого плечового суглобу. 

    Свою вину чоловік визнав повністю. Тому суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1190 гривень.

    До слова, у Києві чоловік із газовим балончиком напав на жінку.

    Також повідомлялося, що мешканця Нових Санжар, який напав на поліцейських, «відмазали» від тюрми.

    Теги: суд штраф Волинська область жінка чоловік
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