На Волині судили чоловіка, який кинув буряк у тещу

Потерпіла після влучання буряка отримала забої та синці

Між чоловіком та жінкою виник словесний конфлікт, внаслідок якого обвинувачений зірвався та кинув у свою тещу буряком

У Волинській області чоловік потрапив на лаву підсудних через конфлікт із тещею.

Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду.

Зазначається, що 11 листопада 2020 року між чоловіком та жінкою виник словесний конфлікт, внаслідок якого обвинувачений зірвався та кинув у свою тещу буряком.

Він влучив «знарядом» у плече, спричинивши потерпілій ушкодження у вигляді синця лівого плеча, забою лівого плечового суглобу, посттравматичної гематоми лівого плечового суглобу, посттравматичного артриту лівого плечового суглобу.

Свою вину чоловік визнав повністю. Тому суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1190 гривень.

До слова, у Києві чоловік із газовим балончиком напав на жінку.

Також повідомлялося, що мешканця Нових Санжар, який напав на поліцейських, «відмазали» від тюрми.