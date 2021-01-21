Захист оскаржив арешт опозиціонера Навального

Ця скарга буде розглянута у Московському обласному суді, повідомив адвокат Вадим Кобзєв

Захист оскаржив арешт Олексія Навального на 30 діб. Про це ТАСС повідомив адвокат Вадим Кобзєв.

«Нами подана скарга на арешт Навального Хімкинським судом», – сказав адвокат, додавши, що скарга буде розглянута у Московському облсуді.

Як відомо, Навальний знаходиться в ізоляторі 99/1 на території московського СІЗО «Матроська тиша».

«У зв'язку з карантинними заходами ми направили скаргу поштою, супроводивши її електронним підписом», – додав адвокат. У скарзі захист просить звільнити Навального і визнати його затримання незаконним.

Раніше МЗС України прокоментувало затримання російського опозиціонера Навального. «Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова. Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що політик повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім Навального затримали на паспортному контролі.

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська у Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.