Зґвалтування у лікарні 5-річної дитини: стали відомі деталі

Хлопчик, який зґвалтував дівчинку, не раз лікувався у психіатричній лікарні

У дитячому інфекційному відділенні 1-ої міської лікарні Полтави 13-річний хлопець зґвалтував неприродним способом 5-річну дівчинку. Обоє – вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Видання «Коло» розповіло про деталі.

15 грудня чотирьох дітей різного віку доставили з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей до лікарні. Там їх помістили в один бокс, де сталося зґвалтування, але дізналися про це пізніше.

Як розповів виконувач обов’язків директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Святослав Батовський, про зґвалтування йому доповіла працівниця закладу: «Вона почула розмову, як один хлопець розповідав іншим про інтимні подробиці з дівчинкою».

Керівник одразу звернувся до поліції та медиків. Нині обоє дітей перебувають у згаданому центрі. «Із ними працює психолог, хлопчик – в ізоляторі, бо ж його поведінка може загрожувати іншим дітям. Триває розслідування», – каже Батовський.

Також він вважає працівників медичної установи винними у тому, що сталось.

«До поліції така інформація надійшла одразу, випадок був у грудні, 16 числа розпочали кримінальні провадження, за частиною 4 статті 152 ККУ (Зґвалтування) та статтею 137 ККУ (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей), – повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Головна лікарка лікарні Ганна Селькіна повідомила, що зараз триває службова перевірка. «Ми про це дізналися через день після виписки. Навіть уявити не могли, адже в нас ніде не прописано, що пацієнтів різного віку чи статі не можна розміщувати в один бокс чи палату. З етичних міркувань таке робимо заради комфорту, але ми нічого в цьому випадку не порушили: розміщуємо в інфекційній пацієнтів з однією нозологією та з однією датою надходження до закладу», – розповіла вона.

Ніяких незвичних проявів у поведінці дітей медсестри та лікарі не помітили. За вісім днів, які діти лікувались у закладі (ГРВІ, тонзиліт, а везли їх туди нібито з підозрою накоронавірус) їх жодного разу ніхто не навідав, не поцікавився станом здоров’я.

Пізніше Селькіна дізналась, що хлопчик, який зґвалтував дівчинку, не раз лікувався у психіатричній лікарні, має схильності вчиняти дії сексуального характеру, але лікарям інфекційного ніхто про таке не повідомив.

«Попередження про таке вкрай необхідне, адже ідеться про безпеку пацієнтів і персоналу: ми знатимемо на що звернути увагу, як діяти. У нас є спеціальні палати, де загратовані вікна: коли везуть пацієнтів із суїцидальними нахилами, то поміщаємо їх туди», – сказала лікарка.

Зазначимо, що причетність 13-річного підлітка до скоєння цього злочину була доведена.

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