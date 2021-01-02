Має подяки та почесні грамоти. Мешканця Нових Санжар, який напав на поліцейських, «відмазали» від тюрми

За умисне заподіяння правоохоронцям легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень закон передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі

Новосанжарський районний суд Полтавської області звільнив від кримінальної відповідальності місцевого мешканця, який обвинувачувався у закінченому замаху на умисному заподіянню правоохоронцям легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч.2 ст.15 ч.2 ст.345 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 28 грудня.

Обвинувачений проходив у справі масових заворушень, які відбулися 20 лютого 2020 року у Нових Санжарах проти приїзду евакуйованих громадян України та іноземців з китайського Уханя. Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ-2121, спрямував транспортний засіб на працівників полку поліції особливого призначення. Однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки працівники поліції змогли уникнути наїзду автівки.

У суді заступник начальника відділу прокуратури Полтавської області Зорін заявив клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, у зв`язку зі зміною обстановки. Під зміною обстановки прокурор пояснив те, що правоохоронці, котрі проходять у справі потерпілими, не отримали тілесних ушкоджень. Більше того обвинувачений характеризується позитивно як чесний порядний житель селища, небайдужий до життя Новосанжарської громади. Також раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, нагороджений подяками та почесними грамотами.

Потерпілі поліцейські в судовому засіданні не заперечували проти звільнення місцевого мешканця від кримінальної відповідальності у зв`язку зі зміною обстановки.

Суд з’ясував, що кримінальне правопорушення, за яким проходить обвинувачений (ч.2 ст.15 ч.2 ст.345 КК України), належить до нетяжких злочинів. Також чоловік щирого розкаявся та сприяв слідству. А це, на думку суду, означає, що обвинувачений перестав бути суспільно небезпечним.

Крім цього, в судовій ухвалі перераховуються всі нагороди обвинуваченого: численні грамоти та подяки з Медичного центру внутрішніх військ МВС України «Нові Санжари»; Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил, учасників бойових дій та Силових Структур Полтавської області; Новосанжарської районної організації Української Спілки Ветеранів Афганістану.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурора і звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Додамо, що санкція ч.2 ст.345 КК України передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Новосанжарський районний суд на Полтавщині виніс вирок Михайлу Галаці та Костянтину Бігдану, які кидали каміння та цеглу в поліцію у лютому 2020 року, коли до Нових Санжар привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

Нагадаємо, що 20 лютого 2020 року до України прибув літак з евакуйованими громадянами, які перебували в китайському Ухані, де зафіксований спалах коронавірусу. На борту перебували 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і лікарі. За даними МОЗ, усі – здорові.

Цих осіб помістили на обсервацію до санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Водночас перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

5 березня у Нових Санжарах побував президент Володимир Зеленський, який привітав евакуйованих з Китаю громадян із закінченням 14-денного терміну обсервації.

25 серпня у Нових Санжарах, що на Полтавщині, було зафіксовано перший випадок Covid-19. Захворіла пенсіонерка, яка приїхала з відпочинку на Західній Україні.