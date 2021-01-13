У Києві чоловік із газовим балончиком напав на жінку

Спецпризначенці затримали чоловіка за розбійний напад на перехожу

Пізно ввечері на вулиці Ружинській у Шевченківському районі Києва (Нивки) було скоєно розбійний напад на жінку. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події прибули слідчо-оперативна група та спецпризначенці, інформує пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали 55-річну потерпілу та встановили прикмети нападника.

«Ми з’ясували, що жінка поверталась додому та біля під’їзду будинку на неї напав невідомий. Нападник застосував газовий балончик, а потім вирвав із руку потерпілої сумку та втік. Співробітники карного розшуку та спецпризначенці почали відпрацьовувати територію та неподалік від місця скоєння злочину затримали чоловіка, схожого за описом, якого у подальшому впізнала заявниця», – розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

Нападника, 1981 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – раніше судимий за скоєння пограбування та крадіжок.

Затриманий – раніше судимий за скоєння пограбування та крадіжок

«Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою», – додав Леус.