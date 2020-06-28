Трамп нічого не знає про російські гроші за вбивство військових США в Афганістані, - Білий дім



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Президенту США Дональду Трампу не доповідали про те, що російська розвідка платила Талібану за вбивства американських військових

«Кожного дня американський президент отримує тисячі даних від розвідки, які детально вивчаються» – пресслужба Білого дому

Президенту США Дональда Трампа і віце-президенту країни Майку Пенсу не доповідали про те, що російська розвідка нібито платила Талібану за вбивства американських військових в Афганістані.

Про це заявили у прес-службі Білого дому, повідомляє The New York Times.

«Хоча Білий дім зазвичай не коментує розвідку або внутрішні обговорення, директор ЦРУ, радник з національної безпеки і начальник штабу можуть підтвердити, що ні президент, ні віце-президент не були поінформовані про можливі дії російської розвідки», – заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінані в суботу, 27 червня.

Напередодні в п’ятницю видання опублікувало розслідування, де з посиланням на джерела стверджувалося, що російський підрозділ військової розвідки таємно заплатив пов’язаним з талібами бойовикам за вбивство військових США в Афганістані, і що Трамп був проінформований про це.

У статті також повідомлялося, що Рада національної безпеки Білого дому обговорювала цю проблему на міжвідомчій нараді наприкінці березня. Джо Байден, кандидат від Демократичної партії в гонці за президентське крісло, назвав це ганебним.

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