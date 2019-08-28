Нацполіція замовила експертизу ролика, в якому фура збила Зеленського



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Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча»

Печерський районний суд Києва призначив судову комплексну мистецтвознавчу та психологічну експертизи відеоролику, в якому фура збила кандидата у президента, а нині діючого главу держави Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 15 серпня.

Експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України доручили з’ясувати, чи містяться у відеоролику сцени, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Крім цього, 21 серпня правоохоронці провели обшук помешкання активіста «Солідарної молоді», волонтера руху «Відсіч» Дениса Любченка через відео, на якому Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка.

Раніше Любченко у соцмережах зізнався, що провокативне відео він знайшов в Інтернеті.

Нагадаємо, що 10 квітня на Telegram-каналі «Європейське майбутнє України», який пов'язують зі штабом Порошенко, був розміщений ролик, в якому зображений Зеленський, якого збиває фура, після цього на екрані з'являється зображення доріжки кокаїну і напис: «У кожного своя дорога».

Після появи провокативного відео у штабі Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до відео з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура.

11 квітня Головне слідче управління Національної поліції зареєструвало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 346 ККУ (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). Покарання за цією статтею – до п’яти років позбавлення волі.