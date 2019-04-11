У Зеленського обурені відеороликом, де фура збиває шоумена: підозрюють Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Володимира Зеленського прокоментували ролик, наприкінці якого з'являється біла доріжка, ймовірно, що імітує кокаїн

Команда шоумена хоче посилити охорону свого кандидата

У команді кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського стверджують, що на Telegram-каналі «Європейське майбутнє України» з’явився відеоролик, у якому його, начебто, збиває фура і з'являється «біла доріжка».

Про це повідомляє прес-служба кандидата.

«У Порошенка опублікували відео, де фура збиває Зеленського. (...) Відео змонтоване на основі останнього рекламного ролика, який вийшов уранці того самого дня (10 квітня)», - зазначено в повідомленні на сторінці кандидата у Facebook.

Відразу після так званого ДТП у кадрі показують білу речовину, на перший погляд схожу на наркотики, та напис: «У кожного своя дорога».

«Зрозуміло одне: наша команда порекомендує Володимиру посилити охорону», - підкреслюється в повідомленні.

У штабі кандидата відзначають, що 7 квітня на Facebook-сторінці Порошенка вийшло звернення президента, де він закликає українців приєднуватися до сайту Європейське майбутнє України. Після реєстрації на ньому приходить СМС, що містить посилання на Telegram та Viber-канали, де, за словами представників Зеленського, опублікували це відео.